Татьяна Кошелева: "Только что подписала контракт с "Галатасараем"

Российская волейболистка Татьяна Кошелева сообщила, что с сегодняшнего дня является игроком "Галатасарая". Ранее она выступала в "Эджаджибаши", который стал четвертым в чемпионате. "Галатасарай" занял второе место и выступит в Лиге чемпионов.

- Я только что подписала контракт, теперь я официально в клубе "Галатасарай"! - приводит "Р-Спорт" слова Кошелевой. - В Турции один из сильнейших чемпионатов и фантастические болельщики, и это была одна из причин продолжить свою карьеру здесь. В следующем сезоне мы будем выступать в Лиге чемпионов, верю, что мы покажем лучшую свою игру.