09:08 | Женская лига

Суррогатная мать родила близнецов для Криштиану Роналду?

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Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду вновь стал отцом, утверждает SIC Notícias. Согласно источнику, 8 июня суррогатная мать родила футболисту близнецов, которых назвали Ева и Матеу. Отмечается, что никто из представителей игрока пока данную информацию официально не подтвердил.

Напомним, что в 2010 году Криштиану Роналду впервые стал отцом после того, как суррогатная мать родила ему сына, которого назвали в честь форварда.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Алый Дракон

Platinum1991... А кто Роналду мешает стать НАСТОЯЩИМ отцом???...11:27... Марокканский муж мешает )...

11:43

Platinum1991

Роналду самозваный и НЕ ОТЕЦ, а не пойми КТО по этой родительской части. Лучше пусть усыновляет и официально и будет приёмным родителем, а не суррогатным "отцом"!!! А кто Роналду мешает стать НАСТОЯЩИМ отцом???

11:27

serenky25

Не иначе как на продажу лет так через 17-18

09:19

баламошка

Чокнутая планета) Как без мамки-то они будут жить? Будут кормиться от силиконовых грудей подружек Роналду?

09:14