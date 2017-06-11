Суррогатная мать родила близнецов для Криштиану Роналду?

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду вновь стал отцом, утверждает SIC Notícias. Согласно источнику, 8 июня суррогатная мать родила футболисту близнецов, которых назвали Ева и Матеу. Отмечается, что никто из представителей игрока пока данную информацию официально не подтвердил.

Напомним, что в 2010 году Криштиану Роналду впервые стал отцом после того, как суррогатная мать родила ему сына, которого назвали в честь форварда.