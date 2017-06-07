Супруга Зобнина просит болельщиков "Спартака" поддержать Романа

Жена полузащитника "Спартака" и сборной России Романа Зобнина Рамина выступила с обращением к болельщикам красно-белых. Она попросила поклонников команды записать видео со словами поддержки в адрес 23-летнего хавбека.
Напомним, что Зобнин получил тяжелую травму колена в контрольном матче с Венгрией (3:0). У футболиста подозрение на разрыв передней крестообразной связки и повреждение внутренней боковой связки. Сегодня он отправился в Рим для прохождения повторного медицинского обследования. По словам врача сборной России Эдуарда Безуглова, срок восстановления составит порядка пяти месяцев.
- Красно-белые, вас тут много? Уверена, что да! Пожалуйста, снимите для Ромки видеообращение со словами поддержки! Это его подбодрит! Он очень переживает. Безумно любит футбол и расстроен, что травма выбила из колеи. Он должен знать, что все ждут его обратно! - написала на своей странице в Твиттере Зобнина.
Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России
Красно-белые,вас тут много??)уверена ,что да!! Пожалуйста, снимите для Ромки видеообращение, со словами поддержки!!!это его подбодрит!– Рамина Зобнина (@zoobninaaa) 7 июня 2017 г.
Он очень переживает. Безумно любит футбол и расстроен, что травма выбила из колеи. Он должен знать,что все ждут его обратно!!– Рамина Зобнина (@zoobninaaa) 7 июня 2017 г.
зенит-супер-чемпион
зюк - 3,14дюк
13:23
зенит-супер-чемпион
зюк - пи.дюк.
13:22
ЗЮК
Бездомное развонялось в комментариях.
13:21
marksan
Детсад, однако! Люльки не хватает миллионеру?
12:56
зенит-супер-чемпион
рамина. чьих она будет? долго будет ждать?
12:52
wedes
бэдный малчик пажалейте его немного)
12:46
Свинству Бой!
...и разгромить в знак поддержки еще пару стадиков в близ лежащих регионах. Так же можно спрыгнуть с крыши, совместные прыжки приветствуются особенно.
12:42
ARBW
Гыыы... Ну это уже вообще маразм. СЭ, вы еще бабульки или дедульки его цитаты напечатайте))
12:34