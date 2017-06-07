Супруга Зобнина просит болельщиков "Спартака" поддержать Романа

Жена полузащитника "Спартака" и сборной России Романа Зобнина Рамина выступила с обращением к болельщикам красно-белых. Она попросила поклонников команды записать видео со словами поддержки в адрес 23-летнего хавбека.

Напомним, что Зобнин получил тяжелую травму колена в контрольном матче с Венгрией (3:0). У футболиста подозрение на разрыв передней крестообразной связки и повреждение внутренней боковой связки. Сегодня он отправился в Рим для прохождения повторного медицинского обследования. По словам врача сборной России Эдуарда Безуглова, срок восстановления составит порядка пяти месяцев.

- Красно-белые, вас тут много? Уверена, что да! Пожалуйста, снимите для Ромки видеообращение со словами поддержки! Это его подбодрит! Он очень переживает. Безумно любит футбол и расстроен, что травма выбила из колеи. Он должен знать, что все ждут его обратно! - написала на своей странице в Твиттере Зобнина.

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