12:21 | Женская лига

Супруга Зобнина просит болельщиков "Спартака" поддержать Романа

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Жена полузащитника "Спартака" и сборной России Романа Зобнина Рамина выступила с обращением к болельщикам красно-белых. Она попросила поклонников команды записать видео со словами поддержки в адрес 23-летнего хавбека.

Напомним, что Зобнин получил тяжелую травму колена в контрольном матче с Венгрией (3:0). У футболиста подозрение на разрыв передней крестообразной связки и повреждение внутренней боковой связки. Сегодня он отправился в Рим для прохождения повторного медицинского обследования. По словам врача сборной России Эдуарда Безуглова, срок восстановления составит порядка пяти месяцев.

- Красно-белые, вас тут много? Уверена, что да! Пожалуйста, снимите для Ромки видеообращение со словами поддержки! Это его подбодрит! Он очень переживает. Безумно любит футбол и расстроен, что травма выбила из колеи. Он должен знать, что все ждут его обратно! - написала на своей странице в Твиттере Зобнина.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России

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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017

КОММЕНТАРИИ (8)
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зенит-супер-чемпион

зюк - 3,14дюк

13:23

зенит-супер-чемпион

зюк - пи.дюк.

13:22

ЗЮК

Бездомное развонялось в комментариях.

13:21

marksan

Детсад, однако! Люльки не хватает миллионеру?

12:56

зенит-супер-чемпион

рамина. чьих она будет? долго будет ждать?

12:52

wedes

бэдный малчик пажалейте его немного)

12:46

Свинству Бой!

...и разгромить в знак поддержки еще пару стадиков в близ лежащих регионах. Так же можно спрыгнуть с крыши, совместные прыжки приветствуются особенно.

12:42

ARBW

Гыыы... Ну это уже вообще маразм. СЭ, вы еще бабульки или дедульки его цитаты напечатайте))

12:34