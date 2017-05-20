СМИ: обувной бутик отказал Серене Уильямс в скидке из-за расовой неприязни

Вторая ракетка мира Серена Уильямс оказалась жертвой скандала на расовой почве. Бывшая сотрудница обувного бутика Gianvito Rossi Уитни Уинберн подала в суд на компанию из-за расовой дискриминации. Она утверждает, что ее начальница Грейс Маззилли проявляла расовую неприязнь к темнокожим. В частности, она якобы отказалась предоставлять скидку Серене Уильямс, дав понять, что не хочет, чтобы ее обувь носили афроамериканки, а также назвали теннисистку уродливой.

По словам Уинберн, Серена Уильямс все же получила скидку благодаря вмешательству журнала Vogue. Также Уинберн заявляет, что ее работу саботировали, а затем уволили без видимых причин. "С белыми сотрудниками так не поступали", - заявляет она.