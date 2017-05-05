Шарапова сыграет в первом круге турнира в Мадриде с Лучич-Барони, а не с Павлюченковой

Полька Агнешка Радванска снялась с турнира в Мадриде из-за травмы ноги, поэтому в расписании первого круга произошли изменения. Россиянка Мария Шарапова сыграет с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони, а Анастасия Павлюченкова - с румынкой Сораной Кирстя. Турнир стартует завтра. Он станет вторым для Шараповой после возвращения в спорт после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.

Напомним, изначально планировалось, что Шарапова сыграет с Павлюченковой на старте турнира в Мадриде.