Шарапова сыграет в первом круге турнира в Мадриде с Лучич-Барони, а не с Павлюченковой

Полька Агнешка Радванска снялась с турнира в Мадриде из-за травмы ноги, поэтому в расписании первого круга произошли изменения. Россиянка Мария Шарапова сыграет с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони, а Анастасия Павлюченкова - с румынкой Сораной Кирстя. Турнир стартует завтра. Он станет вторым для Шараповой после возвращения в спорт после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.
Напомним, изначально планировалось, что Шарапова сыграет с Павлюченковой на старте турнира в Мадриде.
.@MutuaMadridOpen REVISED Draw @MutuaMadridOpen after Radwanska's withdrawal. Keys shifts to Radwanska's spot, Pavlyuchenkova to Keys', Lucic-Baroni to Pavs'. pic.twitter.com/3FxCAGlxRQ– WTA Insider (@WTA_insider) 5 мая 2017 г.
аПРАВлиЯ
ну вот и Марии подфартило...есть время на раскачку ... хотя грунт это не для неё)
15:29