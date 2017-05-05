Шарапова сыграет с Павлюченковой на старте турнира в Мадриде

Россиянка Мария Шарапова в первом круге турнира в Мадриде встретится со своей соотечественницей Анастасией Павлюченковой, сообщает пресс-служба WTA. Турнир стартует завтра. Он станет вторым для Шараповой после возвращения в спорт после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.
Победительница этого противостояния во втором круге встретится с канадкой Эжени Бушар или с француженкой Ализе Корне.
Призовой фонд турнира в Мадриде в этом году составляет 5 439 350 долларов.
2015 Champion @MariaSharapova will open her @MutuaMadridOpen vs @NastiaPav! pic.twitter.com/dVRuhsfCAB– WTA (@WTA) 5 мая 2017 г.
tryam
Ну толстушке щас надо брать финал и отдыхать
12:24
аПРАВлиЯ
павлуша чё то не очень последние игры играет...за сборную слила...но будет упорно)
12:23
fireman32
Вот так то приходится не сеяным).
12:21