Шарапова сыграет с Павлюченковой на старте турнира в Мадриде

Россиянка Мария Шарапова в первом круге турнира в Мадриде встретится со своей соотечественницей Анастасией Павлюченковой, сообщает пресс-служба WTA. Турнир стартует завтра. Он станет вторым для Шараповой после возвращения в спорт после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.

Победительница этого противостояния во втором круге встретится с канадкой Эжени Бушар или с француженкой Ализе Корне.

Призовой фонд турнира в Мадриде в этом году составляет 5 439 350 долларов.