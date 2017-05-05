12:00 | Женская лига

Шарапова сыграет с Павлюченковой на старте турнира в Мадриде

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Россиянка Мария Шарапова в первом круге турнира в Мадриде встретится со своей соотечественницей Анастасией Павлюченковой, сообщает пресс-служба WTA. Турнир стартует завтра. Он станет вторым для Шараповой после возвращения в спорт после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.

Победительница этого противостояния во втором круге встретится с канадкой Эжени Бушар или с француженкой Ализе Корне.

Призовой фонд турнира в Мадриде в этом году составляет 5 439 350 долларов.

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Материалы сюжета: Шарапова: мельдониевая дисквалификация

КОММЕНТАРИИ (3)
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tryam

Ну толстушке щас надо брать финал и отдыхать

12:24

аПРАВлиЯ

павлуша чё то не очень последние игры играет...за сборную слила...но будет упорно)

12:23

fireman32

Вот так то приходится не сеяным).

12:21