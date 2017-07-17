Шарапова обошла Роналду в рейтинге самых стильных спортменов

Sports Illustrated на своем официальном сайте представил рейтинг самых стильных спортсменов. Единственной россиянкой в топ-10 списка стала Мария Шарапова, занявшая десятую позицию. Отметим, что 11-м стал форвард "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду.
В рейтинге отмечается, что теннисистка, появляясь в публичных местах, предпочитает стильную одеждку с четкими линиями и в приглушенных цветах. Вместе с тем, на красной ковровой дорожке Шарапова выбирает более "смелые" наряды.
Самым стильным спортсменом был назван MVP прошедшего сезона НБА Рассел Уэстбрук, выступающий за "Оклахому". Вторым стал принимающий клуба НФЛ "Чикаго" Виктор Круз. Тройку самых стильных атлетов замкнула теннисистка Серена Уильямс.
- Реал (Футбол)
- Сборная Португалии (футбол)
- Серена Уильямс
- Криштиану Роналду
- Мария Шарапова
- Рассел Уэстбрук
- Оклахома-Сити Тандер
serzheo
Че первые все саксы?))) Клево)) Правда непонятно, откуда вкус в недостране? Там даже истории своей нет и живут одни проходимцы, сбежавшие от правосудия.
22:13
Thomas_Boy_
Что за? Шарапова? Стильная? Уфф... Нет, все понимаю, конечно. Но у Шараповой нет вкуса. Нет от слова "вообще".
22:11
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Кстати, по версии Ташева и Чакветадзе "Пятёрка самых безвкусных тенниситок" Манюня занимает почётное 2-е место.))
22:09
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Шарапова и стиль вещи несовместимые.)) Одна из самых безвкусных спортсменок.) Ну а самая стильная - это Серена, тут всё верно определили.) Как подтверждение тому регулярные приглашения на показы крупнейших домов мод, Шару, кстати, игнорят в этом вопросе.))
21:58