Шарапова обошла Роналду в рейтинге самых стильных спортменов

Sports Illustrated на своем официальном сайте представил рейтинг самых стильных спортсменов. Единственной россиянкой в топ-10 списка стала Мария Шарапова, занявшая десятую позицию. Отметим, что 11-м стал форвард "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

В рейтинге отмечается, что теннисистка, появляясь в публичных местах, предпочитает стильную одеждку с четкими линиями и в приглушенных цветах. Вместе с тем, на красной ковровой дорожке Шарапова выбирает более "смелые" наряды.

Самым стильным спортсменом был назван MVP прошедшего сезона НБА Рассел Уэстбрук, выступающий за "Оклахому". Вторым стал принимающий клуба НФЛ "Чикаго" Виктор Круз. Тройку самых стильных атлетов замкнула теннисистка Серена Уильямс.