Шарапова может получить wild card на Уимблдон 20 июня, если не отберется сама

Организаторы Уимблдона примут решение о том, получит ли россиянка Мария Шарапова wild card для участия в турнире 20 июня, если к тому времени она сама не успеет самостоятельно гарантировать себе право на участие в соревнованиях, сообщает AP.

Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля. Шарапова отбыла 15-месячную дисквалификацию за употребление мельдония, на прошедшей неделе россиянка провела первые матчи после возвращения на корт и дошла до полуфинала турнира в Штутгарте. Шарапова заработала за свое выступление 185 рейтинговых очков и в данный момент идет на 262-й строчке рейтинга WTA.