Шарапова – 85-я в рейтинге самых сексуальных женщин России. Кто ее опередил?

Журнал MAXIM проводит рейтинговое голосование, призванное определить самую сексуальную женщину России. В топ-100 есть несколько женщин, связанных со спортом.

Бывшая девушка Криштиану Роналду Ирина Шейк в рейтинге идет девятой. Телеведущая и супруга хоккеиста "Питтсбурга" Евгения Малкина Анна Кастерова на 17-й позиции. На 23-м месте олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова. Посол ЧМ-2018 и бывшая супруга футболиста "Локомотива" Федора Смолова Виктория Лопырева на 35-м месте.

60-ю позицию занимает пловчиха Юлия Ефимова - чемпионка мира, призер Олимпийских игр. 71-й идет прыгунья в высоту Дарья Клишина. На 79-м месте модель, актриса, посол ЧМ-2018 и ведущая жеребьевки отборочного турнира Наталья Водянова. Знаменитая теннисистка Мария Шарапова на 85-й позиции.

На 100-м месте бывшая жена футболиста "Локомотива" Дмитрия Тарасова, телеведущая Ольга Бузова. Лидирует - актриса Наталья Рудова.

Голосование на данный момент продолжается. Полная версия рейтинга - здесь.