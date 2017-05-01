Шарапова – 262-я в рейтинге WTA

Россиянка Мария Шарапова (185 очков) занимает 262-е место в обновленном рейтинге WTA. На прошлой неделе 30-летняя теннисистка вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.

На турнире в Штутгарте Шарапова одержала три победы и вышла в полуфинал, где проиграла француженке Кристине Младенович.

Добавим, что 262-е место не позволит Шараповой попасть в квалификацию Roland Garros. Таким образом, россиянка может рассчитывать только на wild card от организаторов (в квалификацию или сразу в основной турнир).

Ранее появилась информация, что организаторы второго в сезоне турнира "Большого шлема" объявят свое решение по Шараповой 16 мая.