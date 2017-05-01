17:48 | Женская лига

Шарапова – 262-я в рейтинге WTA

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Россиянка Мария Шарапова (185 очков) занимает 262-е место в обновленном рейтинге WTA. На прошлой неделе 30-летняя теннисистка вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.

 
Сегодня. Штутгарт. Мария ШАРАПОВА не смогла победить Кристину Младенович.Шарапова не прошла проверку у Младенович

На турнире в Штутгарте Шарапова одержала три победы и вышла в полуфинал, где проиграла француженке Кристине Младенович.

Добавим, что 262-е место не позволит Шараповой попасть в квалификацию Roland Garros. Таким образом, россиянка может рассчитывать только на wild card от организаторов (в квалификацию или сразу в основной турнир).

Ранее появилась информация, что организаторы второго в сезоне турнира "Большого шлема" объявят свое решение по Шараповой 16 мая.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Leonid Spartanskiy

дятел, не значит правдоруб

18:38

Айртон:)

А кто же, интересно, на 1-м?))

18:37

Leonid Spartanskiy

дятел ты, а не правдоруб

18:37

delacrua

пусть желчеплюи в зеркало плюют, а не тут. Машу любим! Вперед Россия!

18:35

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

Вот пусть мельдронатчица и торгует своими конфетами на рынке с местом № 262......

18:00