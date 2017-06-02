Шакира опровергла конфликт с подругой Месси

Шакира, которая является женой защитника "Барселоны" Жерара Пике, сообщила, что у нее хорошие отношения с Антонеллой Рокуццо, подругой Лионеля Месси. Ранее издание El Pais распространило иформацию о том, что девушки конфликтуют между собой. Из-за этого Пике якобы отказался идти на свадебную церемонию Месси и Рокуццо, которая состоится в середине июня.

- Даже не знаю, откуда пошла эта информация, - приводит Marca слова Шакиры. - Нас часто можно увидеть вместе. Если мы с Жераром сможем пойти на свадьдбу, то будем там. Мой муж дружит с Месси с раннего возраста.