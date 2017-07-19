Серена Уильямс: "В идеале я бы хотела вернуться на корт, но..."

Победительница 23 турниров "Большого шлема" Серена Уильямс, которая ждет первенца в сентябре, рассказала в интервью Tennis.com, что после рождения ребенка планирует вернуться в спорт, но не может ничего утверждать наверняка. Теннисистке осенью исполнится 36 лет. Она не выступает с января, когда победила на Открытом чемпионате Австралии, находясь на втором месяце беременности.

"Конечно, в идеале я бы хотела вернуться. Я планирую возвращение, – подчеркнула Уильямс-младшая. – Но в то же время в моей жизни наступает совершенно новый этап. Надо будет еще посмотреть, как все будет и как пойдет".