Серена Уильямс рассказала о беременности "случайно"

Первая ракетка мира Серена Уильямс призналась, что не намеревалась рассказывать миру о своей беременности на прошлой неделе и загрузила снимок с подписью "20 недель" в свой "Снапчат" случайно, сообщает Reuters.

Американка быстро удалила пост с фото в желтом купальнике и говорящей подписью, но слух уже облетел мир, поднялось много шума, и теннисистке ничего не оставалось, кроме как подтвердить информацию через своего представителя.

– Я делаю фотографии и записи каждую неделю, чтобы следить за своей беременностью, - сообщила Уильямс-младшая во время выступления на конференции в Ванкувере. – Я сохраняла их для себя, и мне это так нравилось, но этот снимок случайно "слился".

Также 35-летняя теннисистка, которая в январе завоевала свой 23-й титул на турнирах "Большого шлема", рассказала, что узнала о своей беременности только за два дня до старта Australian Open, который впоследствии выиграла.

"Это было не так уж просто. Вы же слышали все эти истории о людях в начале беременности – они болеют, сильно устают, страдают перепадами настроения. Мне приходилось собирать всю энергию по крупицам, – добавила американка. – Никто не знал, смогу ли я, беременная или нет, выиграть турнир. Каждый раз от меня ждут только побед, и если я проигрываю, поднимается много шума".