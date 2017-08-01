Серена Уильямс: "Нищету и дискриминацию преодолевать сложнее, чем завоевывать титулы"

Американская теннисистка Серена Уильямс отметила, что в обществе до сих пор существует проблема неравноправия мужчин и женщин. Также она подчеркнула, что темнокожим сложнее добиться успеха.

– Темнокожие женщины получают меньше мужчин, – цитирует Fortune Уильямс. – На один заработанный мужчиной доллар приходится всего 63 центра, заработанные темнокожей женщиной. И темнокожие женщины зарабатывают на 17 процентов меньше, чем белые. Это справедливо для всех регионов США. Когда я росла, мне говорили, что не удастся осуществить свои мечты. Потому что я женщина. Да еще и темнокожая. На каждом этапе жизни мне приходилось бороться. Меня несправедливо лечили врачи, не уважали мужчины, а в самые болезненные времена я становилась предметом расистских замечаний на теннисном корте и за его пределами.

Мне посчастливилось прорваться. У меня был талант, я работала как сумасшедшая и стала финансово успешной. Но речь не обо мне, а о 24 миллионах темнокожих женщин в Америке. Если бы не теннис, я была бы среди них. Нищету, дискриминацию и сексизм гораздо сложнее преодолевать, чем устанавливать рекорды и завоевывать титулы "Большого шлема".