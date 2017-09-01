Американская теннисистка Серена Уильямс легла в больницу для рождения ребенка, информирует CBS. В целяю безопасности, по прибытии в медицинский центр во Флориде весь первый этаж был очищен от посторонних. Напомним, что 35-летняя американка объявила о беременности в апреле.
Ранее она отмечала, что после рождения ребенка планирует вернуться в спорт. Уильямс не выступает с января, когда победила на Открытом чемпионате Австралии, находясь на втором месяце беременности.
Платошкин Андрей
Тяжелые времена у ЧМОКа. Надо поддержать парня. Ну в принципе надо обоих парней поддержать!!!
20:52
vassel
Родила царица в ночь Не то сына, не то дочь. Не мышонка, не лягушку, А неведому зверушку
20:41
poloskun
Выкусывать блох важно. Когда родится.
20:17
gayduk
А кому у нас это интересно? Это новость для зоопарка Нью-Йорка!
20:10