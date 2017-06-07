Как стало известно "СЭ", нападающий "Монреаля" Александр Радулов развелся с женой, известной гимнасткой Дарьей Дмитриевой.

По данным нашего издания, подписание 30-летним форвардом нового контракта с "Канадиенс" затянулось именно из-за потенциального разрыва отношений с Дмитриевой.

1 июля Радулов может стать неограниченно свободным агентом. В прошедшем сезоне на его счету было 54 (18+36) очка в 76 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности "+10" и 7 (2+5) очков в 6 играх плей-офф.