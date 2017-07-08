Полиция опубликовала видео, доказывающее невиновность Уильямс в ДТП

Полиция Палм-Бич опубликовала видеозапись аварии с участием американской теннисистки Винус Уильямс. 9 июня в автомобиль Уильямс врезалась другая машина. Ее пассажир, 78-летний Джером Барсон, впоследствии скончался в больнице.

На видеозаписи видно, что автомобиль Уильямс выезжает на перекресток. Судя по движению других машин, она ехала на зеленый свет. На перекрестке она притормозила, пропуская другой автомобиль, который поворачивал налево со встречной полосы. После этого Уильямс продолжила движение, и в нее врезалась машина Барсонов, которая поехала на только что зажегшийся зеленый свет.

Полиция уже отметила, что Уильямс не нарушала правил при ДТП.

Несмотря на расследование, Уильямс принимает участие в Уимблдонском турнире, где добралась уже до четвертого круга.