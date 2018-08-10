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"Осталось мужа найти". Аделина Сотникова поразила поклонников новым имиджем

Новый образ Аделины Сотниковой. Фото Инстаграм Сториз Аделины Сотниковой.
Новый образ Аделины Сотниковой. Фото Инстаграм

22-летняя олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова любит яркие образы.
 
Новый образ Аделины СОТНИКОВОЙ.Российская фигуристка Сотникова кардинально сменила имидж. Вы только посмотрите!

Накануне фигуристка показала новый лук, который поразил ее поклонников.

Шикарная прическа, соблазнительные кудри – все это вызвало восторг у поклонников одной из самых сексуальных спортсменок нашего спорта.

"Чародейка, няшечка, – пишут подписчики социальных сетей Аделины. – Ты обалденная! Классная, шикарная". Кое-кому показалось, что в кадре есть и мужские ноги. Аделина никак не прореагировала на это замечание, а вот с фактом наличия на фото футбольной составляющей спорить бессмысленно. На Сотниковой футболка бренда CR7, имя которому дал легендарный форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду.

К лицу Аделине и другие наряды – свадебные.

Спортсменка явно находится в романтическом расположении духа, разместив также видео своего участия в модном показе. "В свадебном платье прошлась, 2 букета поймано, осталось за малым – мужа найти".

Сториз Аделины Сотниковой.
Сториз Аделины Сотниковой.
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