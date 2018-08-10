"Осталось мужа найти". Аделина Сотникова поразила поклонников новым имиджем

Накануне фигуристка показала новый лук, который поразил ее поклонников.

Шикарная прическа, соблазнительные кудри – все это вызвало восторг у поклонников одной из самых сексуальных спортсменок нашего спорта.

"Чародейка, няшечка, – пишут подписчики социальных сетей Аделины. – Ты обалденная! Классная, шикарная". Кое-кому показалось, что в кадре есть и мужские ноги. Аделина никак не прореагировала на это замечание, а вот с фактом наличия на фото футбольной составляющей спорить бессмысленно. На Сотниковой футболка бренда CR7, имя которому дал легендарный форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду.

К лицу Аделине и другие наряды – свадебные.

Спортсменка явно находится в романтическом расположении духа, разместив также видео своего участия в модном показе. "В свадебном платье прошлась, 2 букета поймано, осталось за малым – мужа найти".