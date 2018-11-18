Обузевшие. Мария Погребняк и другие жены футболистов на концерте Ольги Бузовой

Супруга нападающего "Урала" Павла Погребняка Мария в своем Инстаграме опубликовала фотографию, сделанную перед концертом Ольги Бузовой. На ней запечатлены жены известных российских футболистов, одетые в футболки с изображением этой певицы.

В частности, на снимке присутствуют сама Мария Погребняк, Евгения Торбинская (супруга полузащитника "Енисея" Дмитрия Торбинского), Инна Жиркова (супруга хавбека "Зенита" Юрия Жиркова), Екатерина Широкова (супруга спортивного директора "Динамо" Романа Широкова), Алина Хомич (супруга вратаря "Химок" Дмитрия Хомича), Инна Ребко (супруга хавбека "Ротора" Алексея Ребко), Лариса Павлюченко (супруга нападающего ногинского клуба "Знамя" Романа Павлюченко) и Славица Митреска (супруга бывшего защитника "Спартака" Игоря Митрески).

- Наша банда, - такой подписью сопроводила фотографию Мария Погребняк, разместив рядом хэштег "обузевшие".