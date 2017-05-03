Наталья Гончарова: "Не вижу смысла уходить из "Динамо", потому что все здорово"

Диагональная московского "Динамо" Наталья Гончарова в интервью "СЭ" отметила, что пока не собирается покидать столичный клуб. По словам спортсменки, ее все устраивает в команде.

– Вы, как Франческо Тотти, всю жизнь собираетесь быть преданной одному клубу? Или все-таки не исключаете вариантов с переходом в зарубежную команду?

– Наверняка о будущем говорить нельзя. Но пока мне очень хорошо в московском "Динамо". Ко мне отличное отношение со стороны руководства клуба, здесь я действительно чувствую себя как дома. Не вижу смысла что-то менять, когда все здорово. Зачем ехать в ту же Турцию или еще куда-то, где все чужое и непонятное? Пока за границу я не собираюсь.

– А как же вызов самой себе?

– Многие из тех, кто поиграл за границей, говорят, что это действительно очень полезный опыт и когда-нибудь сделать это нужно. Посмотрим. Будущее – вещь непредсказуемая. (Владимир ИВАНОВ)

Полное интервью Натальи Гончаровой