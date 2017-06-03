Муратоглу рассказал, что Серена Уильямс продолжает тренироваться, несмотря на беременность

Тренер американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу рассказал, что спортсменка продолжает тренироваться и поддерживать форму, несмотря на беременность. Экс-первая ракетка мира в апреле сообщила, что ждет ребенка. Она планирует вернуться на корт в 2018 году.

– Серена поддерживает форму, даже играла в теннис на днях, – приводит Reuters слова Муратоглу. – Она сказала, что не хочет терять связь с теннисом. Конечно, она двигается медленнее, но ей все равно хочется бить по мячу.

Когда она позвонила мне, чтобы сообщить о своей беременности, в том же предложении сказала: "Я беременна, но я вернусь, ты же будешь ждать меня?" Она действительно планирует вернуться. Серена сообщила мне, что не может закончить карьеру таким образом. Раз она все еще чувствует, что способна побеждать на турнирах "Большого шлема", она не хочет останавливаться.