"Миллион алых роз". Виктория Лопырева и роскошный букет

Посол ЧМ-2018 и телеведущая Виктория Лопырева опубликовала фотографию с огромным букетов алых роз в своем Инстаграме.

На фотографии видно, что цветы очень большие и Лопыревой тяжело их держать.

– Бьюсь об заклад, что мой фотограф лучше, чем ваш, – написала Лопырева.

Напомним, что в 2008 году Лопырева была ведущей передачи "Футбольная ночь". В 2015 году стала послом ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону, в котором родилась.