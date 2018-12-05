"Миллион алых роз". Виктория Лопырева и роскошный букет

Посол ЧМ-2018 и телеведущая Виктория Лопырева опубликовала фотографию с огромным букетов алых роз в своем Инстаграме.
На фотографии видно, что цветы очень большие и Лопыревой тяжело их держать.
– Бьюсь об заклад, что мой фотограф лучше, чем ваш, – написала Лопырева.
Напомним, что в 2008 году Лопырева была ведущей передачи "Футбольная ночь". В 2015 году стала послом ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону, в котором родилась.
I bet my photographer 📸 is better than yours 😂🤪🥰V pic.twitter.com/076U5WbQBB– Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) 5 декабря 2018 г.
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