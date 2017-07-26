Мария Шарапова: "Я не хотела играть на 18-м корте. Для меня есть только центральный корт"

Россиянка Мария Шарапова отметила, что ей льстит повышенное внимание. В то же время она подчеркнула, что не хочет слышать и видеть, как ее обсуждают.

– Я недавно кое-что заметила. Почти каждый игрок в туре имеет одну привычку после матча: он уходит с корта, идет в раздевалку, а потом немедленно берет телефон, заходит в Твиттер и проверяет, что о нем пишут, – приводит The Players Tribune слова Шараповой. – Я стала замечать это несколько лет назад. И это просто поразило меня. Это похоже на машину мнений, машину обсуждения. И все ею пользуются.

Хочу ли я, чтобы люди писали обо мне, говорили обо мне, беспокоились обо мне и приходили посмотреть на мою игру? Конечно. Я не буду врать: много работала, чтобы достичь того уровня, на котором нахожусь. Быть в центре внимания – одна из составных частей этого. Я всегда хочу играть в больших матчах, и это всегда сопровождается большим вниманием. Мне никогда не хотелось играть на 18-м корте. Для меня существовал только центральный корт, где я чувствую себя как дома. Но есть разница между вниманием и обсуждением. Мне не нужно знать, что люди говорят обо мне. Вполне достаточно знать, что они вообще делают это.