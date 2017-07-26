Мария Шарапова: "Поняла, что матч после дисквалификации будет особенным, когда на него согласилась прийти мама"

Россиянка Мария Шарапова призналась, что для нее первый матч после 15-месячной дисквалификации был особенным еще и из-за посещения игры ее матерью. Напомним, спортсменка вернулась на корт в апреле этого года в турнире в Штутгарте.

– В ночь перед этой игрой я говорила с мамой, – приводит The Players Tribune слова Шараповой. – Обычно она путешествует со мной, но никогда не посещает матчи. Серьезно. Моей маме, наверное, матча три понравились за десять лет. Я думаю, что все эти турнирные переживания, залы отдыха игроков, взгляд с трибуны… Все это не для нее. Она живет по собственным правилам. Но в ночь перед игрой мы с мамой просто небрежно разговаривали, как это обычно делают мать и дочь. Когда я уже собиралась вернуться в гостиничный номер, спросила ее как бы между прочим: "Мама, ты хотела бы прийти завтра?"

Я не уверена была ни в чем. Это был один из тех случаев, когда даже не знаешь, что говоришь, пока не произнесешь этого вслух. Даже не думаешь о словах.

Моя мама немного подумала. Потом посмотрела на меня и сказала: "Знаешь что? Да. Да, я хотела бы прийти". Я подумала: "ОК!"

Это был едва заметный момент, мелочь, простой разговор, но после него я поняла, как много это значит. И уже этим матч отличался от любого сыгранного ранее. Часть меня решила пойти напрямую вместо того, чтобы скрыться, увильнуть. Я поняла, что все будет по-другому.

Я попрощалась с мамой и сказала, что буду рада увидеть ее на игре. И спала более крепко той ночью, чем ранее на протяжении многих лет.