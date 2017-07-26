Мария Шарапова: "Больше всего мне нравилась лояльность болельщиков в последние два года"

Россиянка Мария Шарапова отметила важную роль болельщиков, которую они сыграли в ее карьере. Она призналась, что была впечатлена приемом после отбывания 15-месячной дисквалификации.

– Я знаю, насколько важны болельщики в моем успехе, – приводит The Players Tribune слова Шараповой. – Я все это понимаю. Но фанатская база важнее всего с человеческой точки зрения. Я имею в виду лояльность. Для меня это одно из ключевых качеств. Лояльность может проявляться во всем. Когда ты оказываешься в переделке, часто видно, насколько верны тебе люди. Многие бывают рядом с вами, когда вы на вершине, а потом от вас отворачиваются, если обстоятельства изменятся. Обычно об этом говорят в контексте дружеских отношений или делового партнерства. Но мне больше всего нравилась лояльность болельщиков в последние два года.

Когда появились плохие новости, они оставались со мной. Когда приняли решение о моей дисквалификации, они остались со мной. Во время дисквалификации они были со мной. И когда я вернулась… Я этого не забуду никогда.

Обычно я прибываю на турниры пораньше. Но моя дисквалификация закончилась в день первого матча. Поэтому мне не удалось потренироваться там заранее. Первая тренировка проходила в тот же день за несколько часов до матча. После работы перед прессой я отправилась на небольшой корт, который был свободным, чтобы немного позаниматься. Когда прибыла туда… У меня нет слов. Это было эмоциональное освобождение, всплеск, который невозможно описать. Болельщики увидели меня, собрались вокруг корта, чтобы посмотреть на тренировку, развернули российские флаги, транспаранты "С возвращением, Мария". Они просто хлопали, кричали и поддерживали меня все время. Я обычно сфокусирована на работе в такие моменты, но тогда даже растерялась немного. Фанаты остались преданными мне, потратили много времени на подготовку, приехали, собрались вокруг корта и поддержали меня, дав понять, что они со мной. Я никогда раньше не сталкивалась с таким ощущением. Это было просто потрясающе, невероятно.