Льюис Хэмилтон: "Серена – сильная женщина"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон в преддверии "Гран-при России" отметил, что американская теннисистка Серена Уильямс сможет пережить расистские нападки в свой адрес, передает корреспондент "СЭ" Мария МАРКОВА. Ранее капитан женской сборной Румынии Илие Настасе так прокомментировал сообщение о беременности Уильямс: "Посмотрим, какого цвета он будет. Шоколадного с молоком?"

– Сейчас основная борьба в Кубке конструкторов разворачивается между “Мерседесом” и “Феррари”. Можете выделить ключевой фактор, который может повлиять на расклад сил?

– На результат влияет множество факторов: покрышки, тормоза, разные другие технические моменты. Над каждым из них нужно работать в отдельности и при этом сочетать вместе. Это сложная техническая работа, которая возвращает нас к вопросу необходимости тестов.

– Слышали, что Серене Уильямс довелось прочитать о себе и своем будущем ребенке нелицеприятные высказывания от экс-первой ракетки мира Илие Настасе? Что думаете по этому поводу?

– Прочитал об этом только сегодня и совершенно случайно. Серена – великая спортсменка и очень сильная темнокожая женщина. Не думаю, что такие высказывания кого-то красят, тем более когда они звучат в адрес великого человека. Но мне почему-то кажется, что у Уильямс хватит мужества все это спокойно пережить.

– Ваш напарник Валттери Боттас сказал, что уверен, что вы пропустите его вперед, если он будет идти быстрее вас по трассе. Это так?

– Все должно зависеть от конкретной ситуации в гонке, а не от имен или персоналий. Если Боттас будет идти лучше и нужно будет его пропустить, я пропущу. Не вижу в этом какой-то проблемы. Наша задача – выиграть Кубок конструкторов, если она решена, можно бороться друг с другом в общем зачете.