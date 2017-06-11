Кокорин стал отцом?

У нападающего "Зенита" Александра Кокорина и его невесты Дарьи Валитовой родился сын, утверждает благотворительная организация Play and Help. В Инстаграме организации появилось поздравление в адрес пары. Информация о рождении ребенка появилась еще несколько дней назад, но официально ее никто не подтверждал.