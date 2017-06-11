Кокорин стал отцом?

У нападающего "Зенита" Александра Кокорина и его невесты Дарьи Валитовой родился сын, утверждает благотворительная организация Play and Help. В Инстаграме организации появилось поздравление в адрес пары. Информация о рождении ребенка появилась еще несколько дней назад, но официально ее никто не подтверждал.
Выходные - это время, которые мы всецело посвящаем семье и близким💓 Поэтому сегодня мы с особой радостью✨ и от всего сердца❤ поздравляем Александра @kokorin9 и Дашу @dariavalitova_ с рождением сына👼🏼 🎉, и желаем любви, добра, здоровья и огромного счастья✨ вам и вашему маленькому чуду 🌸 🌟❤ #playandhelp #Play_and_Help #играйипомогай #Играй_и_Помогай #kokorin #kids #кокорин
foreverCSKAforever
Скорее всего утка. Они бы уже зарегистрировали ребенка в инстаграмме.
16:42
Мару_Саймон
spetrov, мне хватает ума не шутить "остроумно" про Мамаева или писать хрень вроде той, что "семейный эксперт" Саша Ричагин ниже написал
16:03
Доктор Хряк
Между прочем, Саша Кокорин никому плохого не сделал и не орал всякую хрень, как так называемые звёзды недоклуба из Культурной столицы. Я согласен, что Саша живёт в параллельном мире. Но кто его в этот мир отправил? Имхо, эффективные менеджеры Культурной, они тоже там живут )))
14:53
spetrov
Мару_Саймон, можно подумать, ты сам не тупое быдло. Точно такое же.
14:07
spartak ekspress
мамаев:жду сына в роддоме
13:58
Jean4
И знак вопроса в конце =)
13:57
Мару_Саймон
У человека радость, а в комментах одно тупое быдло с "остроумным" юмором собралось. Как обычно у русских
13:25
С.Мороз
Кокоша,может хоть теперь мужиком станет?!Сына и семью обеспечивать надо,а с такой игрой и отношением к делу,Манчини отправит его в Зенит-2,на оклад в 30 т.рубликов!или в аренду в Ростов,пусть его Калачёв с Гацканом погоняют как следует,может к домашнему чемпионату мира,нормальным футболистом станет,а не гламурным мальчиком!
13:15
The glory !
мамаев и кокорин решили в книгу рекордов гинеса попасть и лям заработать ? небось на монте карло опять денег не хватает
12:59
Непорочный как ТИ
женой он стал! Их с мамаем пригласили на свадьбу премьера люксембурга
12:57
Слоня
Странно, что его после вечеринки в Монако не стерилизовали.
12:47
баламошка
Lars Berger Удивительно, что ни слова о Слуцком.../////////////От Слуцкого взято только ДНК)
12:47
Thergothon
Ну, хоть тут не промахнулся мимо ворот. Хоть автор заголовка, видимо, сомневается...
12:46
Lars Berger
Удивительно, что ни слова о Слуцком...
12:36
СашаРичагин
Он не отец, а ребёнок. И останется им навсегда. А ребёнок Валитовой будет расти без отца.
12:29
баламошка
Мои поздравления Мамаеву. Или Дзюбе.
12:17