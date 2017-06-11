12:06 | Женская лига

Кокорин стал отцом?

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У нападающего "Зенита" Александра Кокорина и его невесты Дарьи Валитовой родился сын, утверждает благотворительная организация Play and Help. В Инстаграме организации появилось поздравление в адрес пары. Информация о рождении ребенка появилась еще несколько дней назад, но официально ее никто не подтверждал.

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КОММЕНТАРИИ (16)
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foreverCSKAforever

Скорее всего утка. Они бы уже зарегистрировали ребенка в инстаграмме.

16:42

Мару_Саймон

spetrov, мне хватает ума не шутить "остроумно" про Мамаева или писать хрень вроде той, что "семейный эксперт" Саша Ричагин ниже написал

16:03

Доктор Хряк

Между прочем, Саша Кокорин никому плохого не сделал и не орал всякую хрень, как так называемые звёзды недоклуба из Культурной столицы. Я согласен, что Саша живёт в параллельном мире. Но кто его в этот мир отправил? Имхо, эффективные менеджеры Культурной, они тоже там живут )))

14:53

spetrov

Мару_Саймон, можно подумать, ты сам не тупое быдло. Точно такое же.

14:07

spartak ekspress

мамаев:жду сына в роддоме

13:58

Jean4

И знак вопроса в конце =)

13:57

Мару_Саймон

У человека радость, а в комментах одно тупое быдло с "остроумным" юмором собралось. Как обычно у русских

13:25

С.Мороз

Кокоша,может хоть теперь мужиком станет?!Сына и семью обеспечивать надо,а с такой игрой и отношением к делу,Манчини отправит его в Зенит-2,на оклад в 30 т.рубликов!или в аренду в Ростов,пусть его Калачёв с Гацканом погоняют как следует,может к домашнему чемпионату мира,нормальным футболистом станет,а не гламурным мальчиком!

13:15

The glory !

мамаев и кокорин решили в книгу рекордов гинеса попасть и лям заработать ? небось на монте карло опять денег не хватает

12:59

Непорочный как ТИ

женой он стал! Их с мамаем пригласили на свадьбу премьера люксембурга

12:57

Слоня

Странно, что его после вечеринки в Монако не стерилизовали.

12:47

баламошка

Lars Berger Удивительно, что ни слова о Слуцком.../////////////От Слуцкого взято только ДНК)

12:47

Thergothon

Ну, хоть тут не промахнулся мимо ворот. Хоть автор заголовка, видимо, сомневается...

12:46

Lars Berger

Удивительно, что ни слова о Слуцком...

12:36

СашаРичагин

Он не отец, а ребёнок. И останется им навсегда. А ребёнок Валитовой будет расти без отца.

12:29

баламошка

Мои поздравления Мамаеву. Или Дзюбе.

12:17