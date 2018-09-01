Жена Александра Овечкина Анастасия Шубская раскрыла секрет, как прийти в форму за 14 дней после родов

Жена капитана "Вашингтона" Александр Овечкина Анастасия Шубская в своем Инстаграме поделилась подробностями восстановления после родов. 18 августа у пары родился сын Сергей.

– Решила поделиться с вами своим восстановлением после родов, так как очень много вопросов в директ по этому поводу, – написала Шубская. – В день родов моя прибавка в весе составляла – внимание (!) 21 кг – при этом, я не могу сказать, что сильно увеличился объем в руках или ногах, за питанием я следила на протяжении всей беременности, очень редко позволяя себе сладкое. Сергей Александрович родился 4100, и я очень ему благодарна, что он решил появиться на свет на неделю раньше, и не набрал такой вес, который был у его папы (Саша родился 5550),поэтому бОльшую часть набранного веса составлял живот!

Взвесившись через 2 дня, я была уже -14 кг, чему, конечно же, была несказанно рада. Смущал только живот. Но по совету подруг я сразу же одела незаменимую послеродовую вещь – утягивающий бандаж, и буквально через три дня живот практически ушел!

Оставшиеся килограммы так же довольно быстро уходят по нескольким причинам:

1) Мало сна и правильное питание. Я стараюсь кушать часто, но мало. На завтрак яйцо и йогурт, в обед салат, на ужин курицу или рыбу, в перекусы фрукты, сыр и кофе с молоком, никакого сладкого и мучного.

2) Процедуры: Раз в неделю я хожу к своему доктору на лазерное скульптурирование зоны живота + лимфодренаж, а также в домашних условиях делаю обертывание, обязательно перед ним солевой скраб, а также мажусь всевозможными кремами и маслами для тонизирования кожи.

Вот как-то так пока. Надеюсь, хоть немного полезной информации вы для себя получили! Всем прекрасного дня и помните, чтобы быстрее прийти форму, нужен обязательно правильный, боевой настрой, и даже если первое время вы не видите такой положительной динамики, как хотелось, не переживайте и не расстраивайтесь, все будет!