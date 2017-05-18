Исинбаева приехала на Каннский кинофестиваль и сфотографировалась с Сами Насери и Уиллом Смитом

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева посетила Каннский кинофестиваль. Прославленная легкоатлетка сфотографировалась с руководителями, а также актерами Сами Насери (серия "Такси") и Уиллом Смитом ("Люди в черном", "Я, робот", "Я - легенда").
Финальные фотографии! 1.Я на красной дорожке 2. С президентом Каннского фестиваля Пьером Лескюр 3. С ген. директором фестиваля Тьерри Фрэмо 4. С Сами Насери 5. С выдающимся Уилом Смиттом! Моё рандеву завершено! Надеюсь вам понравилось:) 🌿 Final photos! 1.Me on the red carpet 2. With the President of the Cannes Festival, Pierre Lescure 3. With the general director of the Cannes Festival Thierry Fremaux 4. With Samy Naceri 5. With the distinguished Will Smith! My rendezvous is over! I hope you enjoyed it :)#CannesFilmFestival2017 #cannes2017#isinbaevayelena