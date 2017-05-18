Исинбаева приехала на Каннский кинофестиваль и сфотографировалась с Сами Насери и Уиллом Смитом

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева посетила Каннский кинофестиваль. Прославленная легкоатлетка сфотографировалась с руководителями, а также актерами Сами Насери (серия "Такси") и Уиллом Смитом ("Люди в черном", "Я, робот", "Я - легенда").