Ирина Винер-Усманова: "Жду возвращения Мамун и Кудрявцевой"

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова отметила, что Яна Кудрявцева и Маргарита Мамун могут вернуться в спорт после длительного перерыва. Спортменки после Олимпиады-2016, на которой завоевали серебро и золото, приостановили свои выступления.

- Я жду всегда всех - жду Алину Кабаеву, жду Чащину и Канаеву, и, конечно, жду Риту Мамун и Яну Кудрявцеву, - приводит ТАСС слова Винер-Усмановой. - Жду их каждый божий день и буду счастлива, если кто-то из них вернется. Они прекрасные гимнастки, очень сожалею, что они пока не выступают.

Но ни та, ни другая пока не сделали официальных заявлений. Будем надеяться и ждать. Алина же вернулась. После того, как выиграла золотую медаль, она год отдыхала, а потом появилась и опять стала выигрывать.