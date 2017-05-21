Ирина Винер-Усманова: "Жду возвращения Мамун и Кудрявцевой". Женская лига. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
18:12 | Женская лига

Ирина Винер-Усманова: "Жду возвращения Мамун и Кудрявцевой"

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова отметила, что Яна Кудрявцева и Маргарита Мамун могут вернуться в спорт после длительного перерыва. Спортменки после Олимпиады-2016, на которой завоевали серебро и золото, приостановили свои выступления.

- Я жду всегда всех - жду Алину Кабаеву, жду Чащину и Канаеву, и, конечно, жду Риту Мамун и Яну Кудрявцеву, - приводит ТАСС слова Винер-Усмановой. - Жду их каждый божий день и буду счастлива, если кто-то из них вернется. Они прекрасные гимнастки, очень сожалею, что они пока не выступают. 

Но ни та, ни другая пока не сделали официальных заявлений. Будем надеяться и ждать. Алина же вернулась. После того, как выиграла золотую медаль, она год отдыхала, а потом появилась и опять стала выигрывать.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4269187

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