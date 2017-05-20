Илкай Гюндоган: "Хочу выразить свое уважение фрау Штайнхаус"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган отметил, что решение назначить Бибиану Штайнхаус главным судьей бундеслиги является правильным. Первая женщина-арбитр в высшем дивизионе чемпионата Германии начнет свою работу в следующем сезоне.

"Нужно иметь большое мужество, чтобы открыть новую главу. Хочу выразить свое уважение фрау Штайнхаус. Все боятся, что женщина не сможет выполнить эту работу. Ну а как же мужчины, из-за решений которых вы спорите каждую неделю?" - написал Гюндоган в Твиттере.