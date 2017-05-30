Евгения Медведева: "Программы на олимпийский сезон уже есть, но секретов не раскрою"

Двукратная чемпионка мира и рекордсменка Евгения Медведева в интервью RT отметила, что во время отпуска держала себя в форме. Спортсменка сообщила, что начнет подготовку к новому сезону 5 июня.

— Вы три недели отдыхали. Позволяли себе не тренироваться или ходили в зал для поддержания формы постоянно?

– Хочешь не хочешь, а работать приходилось. Впереди ответственный сезон, и держать себя в форме просто необходимо. Я каждый день ходила в тренажерный зал и проводила там около двух часов. Однако не могу сказать, что это было так уж тяжело. Я спокойно отношусь к подобным нагрузкам во время отпуска.

— Когда вы начинаете готовиться к олимпийскому сезону?

– Я уже вернулась в Москву, и 5 июня приеду в Новогорск, где буду тренироваться целый месяц.

— Уже знаете программы, которые вам предстоит разучивать?

– Конечно, они уже есть, но до начала сезона мы своих секретов не раскроем.