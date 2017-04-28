Этери Тутберидзе: "Фигуристки более дисциплинированны, чем фигуристы"

Тренер Этери Тутберидзе рассказала о желании поработать с мужчинами-одиночниками, проблемах действующих спортсменов и перспективах собственной дочери.

– С кем из одиночников вам хотелось бы работать?

– Хотелось бы создать своего спортсмена. Мужское катание эволюционировало. У наших мальчиков был упущен момент, потому что все выполняют много четверных прыжков, а мы мало. Не хочу никого обидеть, но думаю, что взрослым парням будет сложно что-то переделать. Это уже иное мышление. Здесь надо детей вести по-другому. Хотелось бы воспитать человека, который будет воспринимать четверной лутц как рядовой прыжок. И на соревнованиях это не будет для него огромным стрессом. Иначе это риск получить серьезный перелом.

– Алексей Мишин говорил, что предпочел бы работать с двумя средними мальчиками, чем с одной талантливой девочкой. У вас есть личные сложности в работе с юношами?

– Я больше понимаю девочек. Они более дисциплинированны и готовы к работе. Я знаю, что сказать, чтобы ученица выполнила задание. У мальчиков начинается перетягивание одеяла на себя, они хотят чувствовать себя любимыми. Хотят, чтобы их пожалели. Начинают демонстративно "убиваться" с одиночных и двойных прыжков. Но жалеть – это не про меня.

– Как дела у вашей дочери?

– Увидев прогресс в одиночном катании, я перевела ее в танцы. Но это тяжело. Никто мою дочь тренировать не хочет.

– А вы?

– Я знаю, как и чего добиться, но правила для меня тут чужие. Например, Жулина попросили взять дочку. Он сказал, что это как деньги брать друг у друга. Тем более, что я будут пристально следить и подсказывать.

– А Тарасова?

– Наш каток далеко от ее дома, а своего катка у нее нет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)