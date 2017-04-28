Этери Тутберидзе: "Если будет стабильность - девушки будут прыгать и два четверных"

Тренер Этери Тутберидзе рассказала о возможном включении в программу своих подопечных Анны Щербаковой и Александры Трусовой четверных прыжков.

– На данный момент эти прыжки исполняются довольно стабильно, – сказала Тутберидзе. – Но вопрос в том, что девочки растут, и поэтому стабильность теряется. Каждый раз им приходится преодолевать себя. Это огромная работа. Девочкам все это еще предстоит проходить снова и снова. Если будет такая же стабильность, как сейчас, может быть, и два таких прыжка включим в программу. На данный момент они исполняются легко. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)