Елена Веснина: "Судья сказал, что у нас времени до 23.00, потом выключат свет"

Елена Веснина рассказала, что ей с Екатериной Макаровой пришлось очень долго ждать начала финального матча Уимблдона в парном разряде. В финале россиянки одержали победу над Чань Хаочин и Моникой Никулеску, не отдав им ни единого гейма (6:0, 6:0).

- Нам пришлось очень долго ждать, когда закончится решающий матч мужского парного разряда, - цитирует rt.com Веснину. - Мы буквально полдня провели на корте. Когда уже выходили играть, подошел главный судья и сказал, что времени у нас ровно до 23.00, потому что потом будет выключен свет на стадионе и закрыты все входы и выходы. Видели бы вы, какими глазами мы на него посмотрели с Катей. Ничего себе, так долго ждали, а у нас, оказывается, какие-то временные рамки есть! (Смеется.)

– Вас это нервировало?

– Нет, мы не отвлекались на подобные пустяки. Все-таки у нас Катей уже был опыт выступления в финале Уимблдона. Хорошо понимали, что именно надо делать, но все равно волновались, особенно в начале матча. В дебюте мы соперницам в итоге не отдали ничего. Напротив, Хаочин и Никулеску требовалось самим забирать у нас очки, а играли мы очень плотно и агрессивно, оказывая постоянное давление. Соперницам было откровенно тяжело. Но счет не отображает происходившего на корте, потому что в каждом гейме шла очень упорная игра. Если бы мы ошиблись пару раз, дали шанс, все могло бы поменяться.

– Вам пришлось более двух часов ждать начала своего матча из-за долгого финала в мужском парном разряде. Как убивали время?

– Ой, что только мы не делали! Под конец начали даже в футбол играть, а так как получается у нас это не очень хорошо, то подобная разминка скорее напоминала смешное перекидывание мячика. А так смотрели финал мужчин в парах, перекусили и даже успели поспать. При этом куда-то уйти ты не можешь, так как сидишь и ждешь окончания предыдущего матча.

– Для вас это был один из тех дней, когда получалось абсолютно все?

– Да, мы провели идеальную игру. За все время, что мы выступаем в паре с Катей, без сомнения, это был один из лучших наших матчей. Мы выиграли все ключевые очки. Обе действовали здорово и поддерживали друг друга.