Елена Веснина: "Брэдли Купер не звал нас с Макаровой сняться в кино"

Российская теннисистка Елена Веснина рассказала, что американский актер Брэдли Купер не звал ее и Екатерину Макарову сняться в кино. Она также добавила, что он близкий друг швейцарца Роджера Федерера.

Напомним, что Веснина и Макарова в паре стали победительницами Уимблдона-2017. На их счету также победы на Roland Garros-2013 и US Open-2014.

– Брэдли Купер не звал сняться в кино, – приводит "Р-Спорт" слова Весниной. – А встретились мы с ним прямо во время Уимблдона. Он очень близкий друг Роджера Федерера. Брэдли посещает многие матчи Роджера, но мне никак не удавалось поймать его и сфотографироваться. Наконец-то получилось! Мне он очень нравится как актер.

– То есть не Купер просился сфотографироваться с чемпионками?

– Ха-ха! Я, конечно, могу сказать, что это он подошел сфотографироваться с Весниной и Макаровой. Но именно в тот момент Брэдли ждал Роджера.