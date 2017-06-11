Елена Фомина: "Перед чемпионатом Европы женской сборной России надо добавить во многом"

Главный тренер женской сборной России Елена Фомина отметила, что команда находится не в лучшем состоянии перед чемпионатом Европы-2017, который в июле состоится в Нидерландах. Ранее команда дважды обыграла сборную Сербии в Раменском (5:2, 2:0). На Euro россиянки встретятся с Италией, Швецией и Германией.

- Перед чемпионатом Европы нам надо добавить во многом, - приводит "Р-Спорт" слова Фоминой. - Физические кондиции сейчас не в лучшем состоянии. Чемпионат Европы - интенсивный турнир. У наших игроков не то, что спад, но не самое лучшее состоянии по результатам тестирования научной группы. Надо подтянуть функциональное состояние перед Euro.

Также важно, чтобы игроки не только звеньями могли взаимодействовать и работать на поле, но тактически грамотно действовали как команда в целом. Тяжело добиться за 3-4 дня от игроков из разных клубов строгой тактической установки и соблюдения всего, что необходимо. Много будет тактики перед турниром и физических нагрузок.