Дате-Крумм вернулась на корт в 46 лет после двух операций на колене

46-летняя японка Кимико Дате-Крумм вернулась на корт после двух операций на колене. Она приняла участие в турнире ITF в японском Гифу и уступила в первом круге третьему номеру "посева" Линь Чжу - 2:6, 2:6.

Предыдущий раз Дате-Крумм выходила на корт 14 января 2016 года - в первом круге Australian Open она проиграла Амандин Хессе. Дате-Крумм на протяжении карьеры выиграла 8 титулов WTA и 14 - ITF, доходила до полуфиналов всех турниров "Большого шлема", а лучшим результатом в рейтинге стало четвертое место в 1995 году.