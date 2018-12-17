Дарья Дмитриева: "С Радуловым не видимся. Больше не испытываем судьбу"

Призер Олимпиады-2012 по художественной гимнастике, бывшая жена хоккеиста "Далласа" Александра Радулова Дарья Дмитриева в "сториз" Инстаграма рассказала об отношениях и расставании с игроком. Пара была жената с 2015 по 2017 год, у них есть общий ребенок Макар. Сейчас у Дмитриевой отношения с сотрудником спецслужб Игорем Семченко, у пары есть сын Гордей.

- Что-нибудь ощущаете при виде Радулова?

- Мы не видимся. Больше не испытываем судьбу.

- Как выбирали имена детям? Просто нравились или по каким-то критериям?

- Макар - это единственное имя, на котором мы сошлись с Сашей. История имени Гордей: у моей близкой знакомой так зовут сына! Тогда я впервые услышала это имя и влюбилась в него! Потом прочитала характеристику и была уверена, что следующего сына будут звать именно так!

- Тяжело переживали развод?

- Это была страшная болезнь. Лечение прошло успешно.

- Сложно общаться с бывшими свекровью и свекром?

- Абсолютно нет! У нас очень деликатные отношения.

- Как Саша отнесся к новому папе Макара?

- У Макара только один отец! Игорь - наставник и друг для Макара. Как к этому относится Саша, не знаю, но предполагаю, что не особо позитивно. Можно понять.

- Как Игорь относится к Радулову?

- С пониманием... Да никак! Абсолютно нейтрально.

- Сколько вы с Сашей вместе были? Кто из вас первый шел на примирение?

- Четыре года. Всегда он. Мы никогда долго не обижались друг на друга. Максимум один день.

- Остались чувства к Радулову?

- Как к мужчине нет! Но этот человек занимает особенное место в моем сердце! Я за него могу убить. И его тоже!

- Долго переживали расставание с Радуловым? Как "вылечились"?

- Долго. Клин клином вышибается. В моем случае.

- Вы бы простили измену?

- Жизнь такая непредсказуемая. Многие бы женщины сейчас ответили: "Я никогда не прощу", а сами все прекрасно прощают или закрывают глаза! Я уже была в такой ситуации и прощала, но ничего хорошего не вышло. На мой ответ повлияет множество факторов. Каждый может оступиться... Очень важно понимать, какие между нами отношения и стоит и все рушить из-за одной нелепой оплошности? Опять же, осознавая все это, я не знаю. Может, смогу простить, а может, и нет. Если это система, то однозначно нет, но я буду искать проблему в себе.