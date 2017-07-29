Британка выиграла Уимблдон среди колясочниц на 11-й неделе беременности

Британка Джорданна Уили победила в Уимблдонском турнире среди колясочниц в парном разряде будучи беременной. Она и ее партнерша японка Юй Камиджи в финале 16 июля одолели Марджолин Бьюис и Диде Де Грут. Для Уили это четвертая подряд победа на Уимблдоне среди колясочниц. О своей беременности она объявила только сегодня.

- На Открытом чемпионате Франции я чувствовала себя очень плохо. Я думала, это проблемы с желудком, даже доктора так думали. Но к Уимблдону я подготовилась лучше, потому что знала, как справиться с болью, - цитирует BBC Уили.

"В этом году у меня на Уимблдоне была небольшая помощь", - написала Уили в Твиттере, опубликовав фото УЗИ.

Отметим, что в январе Серена Уильямс победила на Australian Open на восьмой неделе беременности.