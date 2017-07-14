Болельщик вышел на корт во время выставочного матча Уимблдона и сыграл в юбке Ким Клейстерс

Забавный случай произошел во время выставочного матча Уимблдонского турнира. Во время поединка Андреа Джегер и Кончиты Мартинес против Ренне Стаббз и Ким Клейстерс на корт вышел болельщик. Мартинес сама пригласила его и уступила свое место для розыгрыша двух ударов.

Но на этом "спектакль" не окончился. Клейстерс вспомнила о регламенте Уимблдона, заставляющем играть в белом белье, и предложила болельщику свою запасную юбку. Тот надел ее и попытался отбить несколько ударов под общий смех, причем в первый раз ему это даже удалось.

После игры четыре девушки сделали общую фотографию с поклонником.