22:28 14 июля | Женская лига

Болельщик вышел на корт во время выставочного матча Уимблдона и сыграл в юбке Ким Клейстерс

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Забавный случай произошел во время выставочного матча Уимблдонского турнира. Во время поединка Андреа Джегер и Кончиты Мартинес против Ренне Стаббз и Ким Клейстерс на корт вышел болельщик. Мартинес сама пригласила его и уступила свое место для розыгрыша двух ударов. 

Но на этом "спектакль" не окончился. Клейстерс вспомнила о регламенте Уимблдона, заставляющем играть в белом белье, и предложила болельщику свою запасную юбку. Тот надел ее и попытался отбить несколько ударов под общий смех, причем в первый раз ему это даже удалось.

После игры четыре девушки сделали общую фотографию с поклонником.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Thomas_Boy_

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23:06 14 июля