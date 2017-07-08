Анастасия Мыскина: "Став послом ЧМ-2018, разрешу сыну сделать прическу, как у Месси"

Капитан женской сборной России по теннису, посол ЧМ-2018 от Самары Анастасия Мыскина отметила, что вся ее семья будет следить за матчами чемпионата мира. По ее словам, ее сын является поклонником "Спартака" и "Барселоны".

- Мой старший сын Евгений занимается футболом, ему очень нравится этот вид спорта, - цитирует welcome2018.com Мыскину. - Он болеет за "Спартак" (это у нас семейное) и за "Барселону". Ему очень нравится Месси, и он хочет быть на него похожим даже внешне. Но я Жене не разрешаю сделать фирменную прическу под полубокс. Теперь, когда стала послом чемпионата мира 2018 года, наверное, разрешу (улыбается).

Чемпионат мира будем смотреть всей семьей. Футбол – это всегда большой праздник, а лето 2018 года, я уверена, будет грандиозным спортивным событием для всего мира.