Александр Жуков: "Возвращение Мустафиной - просто замечательная новость"

Президент ОКР Александр Жуков назвал замечательной новостью возвращение в спорт двукратной олимпийской чемпионки Алии Мустафиной. Спортсменка летом стала мамой, а недавно возобновила тренировки и планирует выступить на чемпионате Европы-2018.

- Возвращение Алии Мустафиной - хорошая новость, просто замечательная, - цитирует ТАСС Жукова. - Алия - выдающаяся гимнастка. Рад, что она приняла такое решение, и желаю ей дальнейших побед. До Олимпиады 2020 года еще немало времени, уверен, что ей хватит сил и времени для подготовки к выступлению на важных международных стартах.

Алия уже возвращалась в спорт, после чего замечательно выступала. Я сам награждал ее, когда она выступала на брусьях в Рио. Не сомневался в ее успехе, поэтому даже заранее записался на награждение. Надеюсь, будут еще поводы это сделать.