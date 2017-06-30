Адвокат Винус Уильямс отрицает ее вину в ДТП со смертельным исходом

Малкольм Каннингем, адвокат американской теннисистки Винус Уильямс, считает, что спортсменка не виновата в ДТП, в результате которого погиб человек. По данным TMZ, 9 июня внедорожник Уильямс врезался в другой автомобиль. Пассажир Джером Барсон был госпитализирован с травмой головы и умер через две недели, его жена получила множественные переломы.

- Уильямс въехала на перекресток на зеленый свет, двигаясь со скоростью 5 миль в час, когда миссис Барсон врезалась в нее, - цитирует The New York Times Каннигема. - Уильямс не ставят в вину какие-то нарушения ПДД, Это несчастный случай. Винус соболезнует семье, которая потеряла близкого человека.