Звонарева вышла во второй круг турнира в Ташкенте, Козлова выбила первую "сеяную" Бегу

Вера Звонарева вышла во второй круг турнира в Ташкенте. Россиянка в двух сетах победила третью "сеяную" Тамару Зиданшек.
Представительница Украины Катерина Козлова взяла верх над первой ракеткой турнира Ириной-Камелией Бегу.
Ташкент (Узбекистан)
Турнир WTA Tashkent Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Вера Звонарева (Россия, WC) - Тамара Зиданшек (Словения, 3) - 6:1, 6:4
Катерина Козлова (Украина) - Ирина-Камелия Бегу (Румыния, 1) - 6:3, 6:2
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