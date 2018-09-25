09:44 | Теннис — WTA

Звонарева вышла во второй круг турнира в Ташкенте, Козлова выбила первую "сеяную" Бегу

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Вера Звонарева вышла во второй круг турнира в Ташкенте. Россиянка в двух сетах победила третью "сеяную" Тамару Зиданшек

Представительница Украины Катерина Козлова взяла верх над первой ракеткой турнира Ириной-Камелией Бегу.

Ташкент (Узбекистан) 

Турнир WTA Tashkent Open 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Вера Звонарева (Россия, WC) - Тамара Зиданшек (Словения, 3) - 6:1, 6:4

Катерина Козлова (Украина) - Ирина-Камелия Бегу (Румыния, 1) - 6:3, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/tashkent/2018/

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