Звонарева вышла во второй круг турнира в Ташкенте, Козлова выбила первую "сеяную" Бегу

Вера Звонарева вышла во второй круг турнира в Ташкенте. Россиянка в двух сетах победила третью "сеяную" Тамару Зиданшек.

Представительница Украины Катерина Козлова взяла верх над первой ракеткой турнира Ириной-Камелией Бегу.

Ташкент (Узбекистан)

Турнир WTA Tashkent Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Вера Звонарева (Россия, WC) - Тамара Зиданшек (Словения, 3) - 6:1, 6:4

Катерина Козлова (Украина) - Ирина-Камелия Бегу (Румыния, 1) - 6:3, 6:2