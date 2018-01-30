Звонарева вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге, одержав первую победу в WTA с 2015 года

Россиянка Вера Звонарева вышла во второй круг турнира St. Petersburg Ladies Trophy. Ее соперница Кики Бертенс не смогла завершить партию, отказавшись от борьбы после первого сета. Отметим, что для боровшейся в последние годы с травмами Звонаревой эта победа стала первой в WTA с 2015 года.

Следующей соперницей россиянки станет Ирина Камелия-Бегу из Румынии.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 733 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

ЗВОНАРЕВА (Россия, WC) - Бертенс (Голландия) - 6:4 отказ 2-го игрока