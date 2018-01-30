17:59 | Теннис — WTA

Звонарева вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге, одержав первую победу в WTA с 2015 года

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Россиянка Вера Звонарева вышла во второй круг турнира St. Petersburg Ladies Trophy. Ее соперница Кики Бертенс не смогла завершить партию, отказавшись от борьбы после первого сета. Отметим, что для боровшейся в последние годы с травмами Звонаревой эта победа стала первой в WTA с 2015 года.

Следующей соперницей россиянки станет Ирина Камелия-Бегу из Румынии.

Санкт-Петербург (Россия) 

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy 

Призовой фонд 733 900 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

ЗВОНАРЕВА (Россия, WC) - Бертенс (Голландия) - 6:4 отказ 2-го игрока

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2018/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

читалось))

18:10