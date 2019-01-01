Звонарева вышла в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне, Родина проиграла Риске

Российская теннисистка Вера Звонарева во втором круге турнира WTA в Шэньчжэне обыграла сербку Ивану Йорович - 7:5, 4:6, 6:4. В четветьфинале она сыграет с победительницей пары Анастасия Павлюченкова - Вероника Курдуметова.

Еще одна россиянка Евгения Родина проиграла американке Элисон Риске.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shenzhen Open

Призовой фонд 626 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Вера Звонарева (Россия, WC) - Ивана Йорович (Сербия, Q) - 7:5, 4:6, 6:4

Сорана Кирстя (Румыния) - Полин Пармантье (Франция) - 6:2, 6:2

Элисон Риске (США) - Евгения Родина (Россия) - 4:6, 6:2, 6:3