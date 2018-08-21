Звонарева в первом круге отбора US Open сыграет с Кристиан

Определились соперницы российских теннисисток по первому кругу квалификации US Open. Так, бывшая вторая ракетка мира Вера Звонарева встретится с представительницей Румынии Жаклин Кристиан.
В других матчах сыграют Софья Жук и Виктория Дюваль (США), Валентина Ивахненко и Марта Костюк (Украина), Анна Калинская и Грэйс Мин (США), Анастасия Потапова и Мартина Ди Джузеппе (Италия), Виталия Дьяченко и Каролина Мухова (Чехия), Ирина Хромачева и Аранта Рус (Голландия), а также Вероника Кудерметова и Цзинцзин Лю (Китай).
В мужской квалификации Евгений Карловский поспорит за выход во второй круг с американцем Мартином Редлики, Иван Неделько – с белорусом Егором Герасимовым, а Алексей Ватутин – с еще одним представителем США Томом Фоусеттом.
Матчи первого круга квалификации американского турнира "Большого шлема" стартуют сегодня, 21 августа. Основная сетка начнется 27 августа.
- Вера Звонарева
- Виталия Дьяченко
- Ирина Хромачева
- Анастасия Потапова (теннис)
- Софья Жук
- Анна Калинская
- Вероника Кудерметова