Звонарева проиграла Севастовой в четвертьфинале "ВТБ Кубка Кремля"

Россиянка Вера Звонарева не смогла пробиться в полуфинал "ВТБ Кубка Кремля". После победы во втором круге над второй "сеяной" Каролиной Плишковой Звонарева в четвертьфинале уступила Анастасии Севастовой из Латвии.
В полуфинале пятая ракетка турнира встретится с Онс Жабер из Туниса.
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 867 766 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Анастасия Севастова (Латвия, 5) - Вера Звонарева (Россия, Q) - 4:6, 7:5, 6:3
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