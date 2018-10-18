Звонарева проиграла Севастовой в четвертьфинале "ВТБ Кубка Кремля"

Россиянка Вера Звонарева не смогла пробиться в полуфинал "ВТБ Кубка Кремля". После победы во втором круге над второй "сеяной" Каролиной Плишковой Звонарева в четвертьфинале уступила Анастасии Севастовой из Латвии.

В полуфинале пятая ракетка турнира встретится с Онс Жабер из Туниса.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 867 766 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Анастасия Севастова (Латвия, 5) - Вера Звонарева (Россия, Q) - 4:6, 7:5, 6:3