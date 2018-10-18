16:48 | Теннис — WTA

Звонарева проиграла Севастовой в четвертьфинале "ВТБ Кубка Кремля"

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Россиянка Вера Звонарева не смогла пробиться в полуфинал "ВТБ Кубка Кремля". После победы во втором круге над второй "сеяной" Каролиной Плишковой Звонарева в четвертьфинале уступила Анастасии Севастовой из Латвии.

В полуфинале пятая ракетка турнира встретится с Онс Жабер из Туниса.

Москва (Россия) 

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля 

Призовой фонд 867 766 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Анастасия Севастова (Латвия, 5) - Вера Звонарева (Россия, Q) - 4:6, 7:5, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/kremlincup/2018/

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