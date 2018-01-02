Звонарева приблизилась к топ-200 рейтинга WTA

Сегодня была опубликована обновленная версия рейтинга WTA. Россиянка Вера Звонарева приблизилась к топ-200 рейтинга и занимает 202-ю строчку. Лучшей из россиянок остается Светлана Кузнецова (12 строчка).

Рейтинг WTA

Положение на 1 января

1 (1*). Халеп (Румыния) – 6175 очков,

2 (2). Мугуруса (Испания) – 6135,

3 (3). Возняцки (Дания) – 6015,

4 (4). Плишкова (Чехия) – 5730,

5 (5). Уильямс (США) – 5597,

6 (6). Свитолина (Украина) – 5500,

7 (7). Остапенко (Латвия) – 5010,

8 (8). Гарсия (Франция) – 4385,

9 (9). Конта (Великобритания) – 3610,

10 (10). Вандевеге (США) – 3258…

12 (12). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 2856…

15 (15). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2485…

18 (18). ВЕСНИНА (Россия) – 2220…

24 (24). КАСАТКИНА (Россия) – 1950…

33 (33). МАКАРОВА (Россия) – 1580…

59 (59). ШАРАПОВА (Россия) – 1006…

62 (62). Наталья Вихлянцева (Россия) – 961…

96 (96). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 699...

111 (111). РОДИНА (Россия) - 582...

140 (140). БЛИНКОВА (Россия) - 425...

159 (159). КАЛИНСКАЯ (Россия) - 361...

176 (178). МОНОВА (Россия) - 325...

181 (181). ЖУК (Россия) - 314...

186 (186). ДЬЯЧЕНКО (Россия) - 309,

187 (187). ХРОМАЧЕВА (Россия) - 307...

190 (190). ИВАХНЕНКО (Россия) - 302...

196 (196). КУЛИЧКОВА (Россия) - 295...

202 (203). ЗВОНАРЕВА (Россия) - 280.