Звонарева приблизилась к топ-200 рейтинга WTA

Сегодня была опубликована обновленная версия рейтинга WTA. Россиянка Вера Звонарева приблизилась к топ-200 рейтинга и занимает 202-ю строчку. Лучшей из россиянок остается Светлана Кузнецова (12 строчка).
Рейтинг WTA
Положение на 1 января
1 (1*). Халеп (Румыния) – 6175 очков,
2 (2). Мугуруса (Испания) – 6135,
3 (3). Возняцки (Дания) – 6015,
4 (4). Плишкова (Чехия) – 5730,
5 (5). Уильямс (США) – 5597,
6 (6). Свитолина (Украина) – 5500,
7 (7). Остапенко (Латвия) – 5010,
8 (8). Гарсия (Франция) – 4385,
9 (9). Конта (Великобритания) – 3610,
10 (10). Вандевеге (США) – 3258…
12 (12). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 2856…
15 (15). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2485…
18 (18). ВЕСНИНА (Россия) – 2220…
24 (24). КАСАТКИНА (Россия) – 1950…
33 (33). МАКАРОВА (Россия) – 1580…
59 (59). ШАРАПОВА (Россия) – 1006…
62 (62). Наталья Вихлянцева (Россия) – 961…
96 (96). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 699...
111 (111). РОДИНА (Россия) - 582...
140 (140). БЛИНКОВА (Россия) - 425...
159 (159). КАЛИНСКАЯ (Россия) - 361...
176 (178). МОНОВА (Россия) - 325...
181 (181). ЖУК (Россия) - 314...
186 (186). ДЬЯЧЕНКО (Россия) - 309,
187 (187). ХРОМАЧЕВА (Россия) - 307...
190 (190). ИВАХНЕНКО (Россия) - 302...
196 (196). КУЛИЧКОВА (Россия) - 295...
202 (203). ЗВОНАРЕВА (Россия) - 280.
* положение в предыдущем рейтинге
Григорич
Эх где та успешная Вера!
03:16
Serenky25
Читаемо
01:30